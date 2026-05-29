King & Princeが、6月24日に発売するライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、初回限定盤の特典映像「MCダイジェスト」のティザー映像を公開した。本作は、アルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録。本日公開されたのは、初回限定盤の特典映像として収録される「MCダイジェスト」の一部が楽しめるティザー映像だ。「MCダイジェスト」にはみずほPayPayドーム福岡、京