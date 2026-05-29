神宮での始球式について語った山本キャスター5月28日、ヤクルト対西武戦の始球式で神宮球場のマウンドに立ちました。ありがたいことに多くのニュースサイトなどで取り上げていただきました。始球式や「イガちゃんねるDAY with uFit」の当日のイベントの模様はYouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で後日アップ予定ですので、ここでは個人的なことをお話ししたいと思います。【写真】山本キャスター最