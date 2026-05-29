中国南部広西チワン族自治区の広西海事局と交通運輸部南海航路保障センターは5月27日、「広西水域における現代化航路保障体系の建設加速に関する3カ年行動計画（2026〜2028年）」を共同で発表しました。これにより、広西の平陸運河は、中国国内初となる河川と海を直接結ぶデジタル化・スマート運河として整備されます。平陸運河の全長は134．2キロメートルで、5000トン級船舶の通航が可能であり、今年9月には全面開通する予定です