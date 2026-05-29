馬券名人として知られる浅野靖典（左）と守永真彩（右）いよいよ今週末に迫った日本ダービー。今年は1強ムードが漂うが果たして!?2年連続的中を狙うキャスターと"小ネタの帝王"と呼ばれる競馬ライターが渾身の予想で難解な一戦を攻略する！※騎手は予想です。また、各氏の予想は本誌締め切り時のものですが、出走回避の馬が出たため一部加筆・修正しています。【写真】ふたりの注目馬＊＊＊【ガチガチの大本命か、思わぬ