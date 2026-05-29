E・ヘルナンデス＆T・ヘルナンデスがIL入りの緊急事態ドジャースは28日（日本時間29日）、事実上の戦力外（DFA）となっていたサンティアゴ・エスピナル内野手がウェーバーを通過し、3Aオクラホマシティへ降格したと公示した。他球団へ移籍せず残留が決まったことに対し、地元記者も「グッドニュース」と驚きと歓迎の声が上がっている。エスピナルは2月中旬にマイナー契約を結び、オープン戦でアピールして開幕メジャーを勝ち取