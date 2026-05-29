Googleが画像生成AI「Nano Banana 2」と「Nano Banana Pro」の正式リリースを発表しました。Gemini APIをプログラムから使うためのサンプルコードも公開されています。Gemini API | Google AI for Developershttps://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generationNano Banana 2 and Nano Banana Pro available for everyone | Google Cloud Bloghttps://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/nano-b