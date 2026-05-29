日本の社会課題を解決する、いま注目のスタートアップを紹介するビジネストレンド番組『BooSTAR-スタートアップ応援します-』。本日5月29日（金）深夜の同番組は、「気候変動に対応！次世代品種を高速開発」をテーマに放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今月17日、東京都心では今年初の真夏日に。さらに翌日には、西日本を中心に全国42地点で5月の観測史上1位の最高気温を観測するなど、年々深刻化する地球温暖