ものが散らかっても戻しやすく、無理なくキレイな状態をキープする片付け術を紹介します。教えてくれるのは、夫婦共働きで2人の子どもを育てる整理収納アドバイザー・Nozomiさん。ここでは、Nozomiさんが実践する継続しやすい片付けのコツや収納アイデアなど、5つの簡単習慣について語ります。1：収納場所を細かく決めすぎない散らかりを防ぎたいと思うと、つい置き場所を細かく決めたくなりますが、細かすぎる収納は意外と続きま