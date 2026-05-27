2023年に、ロシア人の夫と3人の子どもとタイ・プーケットに移住した漫画家のシベリカ子さん（41歳）。タイでの子育て事情と日本とのギャップ、また現地でのリアルな食事について、話を伺いました。家事、育児のサービスが充実。子育ての負担がラクに第二子が生まれ、東京のマンションが手狭に感じるようになったことを機に、国外への移住検討し始めたというシベさん。その後、生まれたばかりの第三子も連れてタイ・プーケットに暮