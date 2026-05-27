タレントの薬丸裕英が、妻や子どもたちが自身の還暦を祝う“家族旅行”をプレゼントしてくれたことを明かした。【映像】全員が揃った家族旅行薬丸は、5月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、薬丸が2月に還暦を迎え、家族から様々なサプライズで祝福されたことが話題になった。自身の還暦について、当初は妻の石川秀美や国内にいる長男家族らとひっそり祝う予定でいた薬丸。しかし実際は、妻の呼び