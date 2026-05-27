タレントの薬丸裕英が、妻や子どもたちが自身の還暦を祝う“家族旅行”をプレゼントしてくれたことを明かした。

【映像】全員が揃った家族旅行

薬丸は、5月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、薬丸が2月に還暦を迎え、家族から様々なサプライズで祝福されたことが話題になった。

自身の還暦について、当初は妻の石川秀美や国内にいる長男家族らとひっそり祝う予定でいた薬丸。しかし実際は、妻の呼びかけで海外で暮らす子どもたちや友人など総勢50名が集まる盛大なサプライズパーティーで祝福された。

さらにサプライズはそれだけで終わらず、薬丸は「その還暦のパーティーが終わって、片付けをしてる時に『明日からみんなで旅行に行くから』って言われて『え？』って。で、新幹線に乗って。『今回のテーマは、パパが好きなことを全部叶えてあげる』と言って…」と、実は家族旅行まで用意されていたことを明かした。

そして「僕、ゴルフが好きで、それから美味しいもの食べることが好きで、それから温泉が好きなんですね。それを全て叶えるところに、連れて行ってくれるって、予約してくれて」と説明。

「（子どもたちが）海外に住んでるので、なかなかやっぱり仕事とか都合が合わずに全員が揃うってことは1度もなかったんですね。で、今回本当に全員で過ごして…」と感慨深げに語り、「嬉しかったですね。全員で写真を撮れたっていうのもすごく嬉しかったですね」と頬を緩めた。

（『徹子の部屋』より）