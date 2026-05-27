ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Charge Essential 3 SE」を6月3日に発売する。カラーはスレートグレー。JBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストア限定で販売し、価格は25,300円。 機能やカラーバリエーションを必要十分に絞り、コストパフォーマンスを高めた