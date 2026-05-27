DC-500 アキュフェーズは、単体DACの新モデル「DC-500」を発表した。2021年に発売した「DC-1000」の技術を受け継ぎつつ、「その性能と音質に迫るクオリティを実現した、次世代を担うディジタル・プロセッサー」という。 DACチップとして、ESS製の「ES9028PRO」を8回路並列動作させる8MDSD/8MDS++に、特許技術のANCCを融合し、高い精度でデジタル信号をアナログ信号へと変換。ANCC採用のライン/バランス独立構成