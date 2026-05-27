日本代表の名波浩コーチがFIFAワールドカップ2026に向けた意気込みを語った。名波コーチはジュビロ磐田、松本山雅FCで指揮官を歴任し、2023年の第2次森保ジャパンから新たにコーチングスタッフに加わった。「森保監督のもと、SAMURAI BLUEのコーチとして日の丸を背負える誇りと責任を改めて感じながら3年半、日々仕事をさせていただいています。いよいよワールドカップが始まりますが、選手のため、チームのため、日本のために