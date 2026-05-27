名波浩コーチ、日本代表の強みは“対話力”「最大限の力を発揮できるよう、ここからさらに深みのある関係を築いていく」

名波浩コーチ、日本代表の強みは“対話力”「最大限の力を発揮できるよう、ここからさらに深みのある関係を築いていく」