GWが終わり、気分がいまいち上がらない人も多いのでは？今回はヨガインストラクターのB-Flow Marikoさんに「ベッドで寝転びながらできるヨガ」を教えてもらいました。無理にがんばらず、寝たままでゆるっとできるヨガのポーズで、体をほぐしましょう。「がんばらなきゃ」をそっと手放す“寝たまま”ヨガ気分が落ち込む、体が重いと感じるときほど、「なんとかしなきゃ」とあせってしまいがち。でも、そんなときこそベッドにごろ