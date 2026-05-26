日差し対策として帽子の登場回数が増えるこれからの時季。その前に知っておくと便利な、帽子のケア方法を紹介します。教えてくれるのは、、メガネと帽子のライフナビゲーター・里和（さとわ）さん。ここでは、帽子の汚れ防止術や、汗をかく季節を快適に過ごす帽子選びのアイデアなどについて語ります。帽子は「汚さない」対策が重要帽子は型崩れしやすく、頻繁に洗うのが難しいアイテム。だからこそ、まず意識したいのが「汚れをつ