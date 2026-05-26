子育てに追われる忙しい世代は、料理にたくさん時間を割けるわけではありません。ワンオペで小学生2人を育てるSHIROさん（30代）は、毎日の食事づくりを乗りきるために、食材とレシピがセットになった「ミールキット」を取り入れたといいます。実際に使って感じたメリットを教えてもらいました。食材の買い出しをやめた。ミールキットを使ってみたらSHIROさんは小学生2人と、2DKのマンションに暮らしています。【写真】週末は子ど