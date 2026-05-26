徳島市は5月26日、ふるさと納税の新たな返礼品に予定していた「AWA ODORI クルーズ」について、2026年の阿波踊り期間に向けた提供を見送ると発表しました。「AWA ODORIクルーズ」は新町川をクルージングしながら、阿波踊り一色に染まった雰囲気を楽しめる、徳島市の新たな体験型のふるさと納税返礼品として予定されていました。徳島市が5月19日の定例市長会見で発表しましたが、受付開始当日になって急遽受付を