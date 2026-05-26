電気自動車の普及による脱炭素化の推進や、災害への備えを強化するため、県は民間企業と共同で新たなプロモーションを始動し、5月26日に県庁で共同宣言が交わされました。今回新たにスタートしたのは「とくしまEVプロモーション」です。脱炭素化などの「GX推進」と災害の予防や復旧、それに県が進める「徳島バッテリーバレイ構想」を、県と民間企業が協力し、より一体的に進めるための施策です。県庁で行