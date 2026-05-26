美波町は事情聴取中にトラブルを起こし、職場の秩序を乱したとして、50代の男性主査を減給の懲戒処分にすると発表しました。処分を受けたのは、美波町の50代の男性主査です。町によりますと、男性主査は2026年2月、女性住民の電話番号を無断で自身の携帯電話に登録し、「LINE」にもアカウントを追加しました。女性から相談を受けた上司が事情を聞いたところ、男性主査は「すぐに消します」と部屋を出ようとし、制止した上司ともみ