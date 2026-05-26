2026年夏の鳴門市の阿波踊りのPRポスターについて実行委員会は、「生成AI」の活用を応募条件としてデザインを公募しています。鳴門市の阿波踊りのPRポスターは例年、地元の事業者やイラストレーターらにデザインを依頼していましたが、市や鳴門商工会議所などでつくる実行委員会では、大会の知名度の向上につなげようと今回、一般公募を決めました。応募条件は生成人工知能、いわゆる「生成AI」を活用する