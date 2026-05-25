30代〜60代のESSE読者238名に、「白髪の悩み」についてアンケート調査を実施（2026年1月にWEB上で実施）。その結果、7割以上が「白髪に悩んでいる」と回答。とくに30代後半〜40代前半から気になり始める人が増え、「染めてもすぐ根元が白くなる」「明るい場所で目立つ」といった声も。今回は、白髪に気づいた瞬間のエピソードや、読者の工夫を紹介します。30代後半〜40代前半から、白髪が気になり始める人が増加白髪に悩んでいる人