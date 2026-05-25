県サッカー少年団大会は、5月24日に決勝が行われ、「CSPサッカーアカデミージュニア」と「徳島ヴォルティスジュニア」が対戦しました。決勝は、初優勝を狙うオレンジのユニフォーム「CSPサッカーアカデミージュニア」と、3大会ぶりの優勝を狙う青のユニフォーム「徳島ヴォルティスジュニア」の対戦。前半は、ヴォルティスジュニアが怒涛の攻撃。前半だけで5本のシュートを放ちま