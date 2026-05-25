犯罪や非行をした人たちの社会復帰を支える民間のボランティア「保護司」の辞令伝達式が5月25日、徳島市で行われました。辞令伝達式には、新たに保護司となる40代から60代の男女14人が参加しました。保護司は、刑務所や少年院を出た人の社会復帰を支援する民間ボランティアで、国から委嘱を受けて活動する非常勤の国家公務員です。式では、徳島保護観察所の橋本力所長から、代表の板東浩さんに辞令が手渡されました。（徳島保護観