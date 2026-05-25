5月27日に初のグラビア写真集『SACHI-祥-』（集英社）を発売する、人気インフルエンサーの新田さちか（27）。出版を目前に控え、ネット上でかねてから囁かれていた“あの疑惑”について口を開いた。大学3年生時に出場した’20年の『ミス青山コンテスト』準グランプリ受賞を機に、瞬く間に人気インフルエンサーとなった新田。現在は女優やモデルとしてマルチに活躍しつつ、’24年には自身のアパレルブランドを立ち上げるなど、若き