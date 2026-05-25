阿南市羽ノ浦町で5月24日、地元の魅力を再発見してもらおうとする催しが開かれ、大勢の家族連れらでにぎわいました。この催しは、地元・羽ノ浦町の魅力を再発見してもらおうと、町内の事業所などで作る実行委員会が開いていて、今回で4回目です。会場には、阿南市内外から出店したグルメや物品販売など、多彩なブースが立ち並び、大勢の家族連れらでにぎわいました。なかでも、血管年齢や骨密度を無料で測定できる健康相談会