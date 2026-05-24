『キン肉マン』大好き作家・燃え殻さんと爪切男さんが４月の連載を激論！『ボクたちはみんな大人になれなかった』の燃え殻、『死にたい夜にかぎって』の爪切男の意外な共通点、それは『キン肉マン』!!希代のストーリーテラーのふたりが４月分の『キン肉マン』連載を甘く、そして辛く批評。＊＊＊―今回の「先月の肉トーク」テーマ―第527話 ボロボロの野試合!!の巻 （4月6日更新分）第528話 砂嵐の向こう側!!の巻 （4