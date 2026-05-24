ESSEonlineで2026年4月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。マイナンバーカードの発行時にもらえる専用スリーブ。財布やケースに入れて持ち運ぶうちに、すれてボロボロになってしまった人も多いのではないでしょうか。そこで便利なのが、100円ショップで手に入るマイナンバーカード用スリーブ。今回はESSEonlineライターが、セリアとダイソーの商品を比較し、使用感をリポートします。