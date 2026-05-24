『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した松田実桜「ミスマガジン2023」でミスヤングマガジンに選ばれ、俳優としても活動の場を広げる松田実桜（まつだ・みお）が、約1年半ぶりに5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』のグラビアに登場！屈託のない笑顔、華奢な体、ふとした仕草に心を奪われる。記憶のどこか奥にしまった?あの日?を思い出させる愛しさに触れて――。【写真】松田実桜のグラビア＊＊＊【親子でプロ野球