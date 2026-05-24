歩いて健康づくりに取り組む催し「とくしま歩き愛です」が24日、徳島県徳島市で開かれ、参加者が心地よい汗を流しました。このイベントは、糖尿病患者の多い徳島で運動のきっかけづくりにしてもらおうと徳島県内の企業などで作る団体が開きました。徳島中央公園では準備運動に続いて、参加した約150人が公園内2周、約4キロのコースを新緑の景色と、仲間との会話を楽しみながら歩きました。●参加者「参加して楽しい？「楽