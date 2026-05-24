メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。今回は左右の眉のバランスを整える正解マニュアルをご紹介します。眉カット前のバランス確認、左右の眉の形（眉頭・眉山・眉尻）の位置取り、左右の高さの合わせ方を、写真付きで解説します。【詳細】他の記事はこちら眉のバランスを確認する前に眉カットしない眉カットをしない状態で眉の毛の長さを目印や目標もなしにむやみにカットしてしまうと、眉の左右差がよりあらわに