左右の眉ズレてます！プロが教える眉バランスを整える正解マニュアル

メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。今回は左右の眉のバランスを整える正解マニュアルをご紹介します。眉カット前のバランス確認、左右の眉の形（眉頭・眉山・眉尻）の位置取り、左右の高さの合わせ方を、写真付きで解説します。

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眉のバランスを確認する前に眉カットしない

眉カットをしない状態で眉の毛の長さを目印や目標もなしにむやみにカットしてしまうと、眉の左右差がよりあらわになってしまうこともあります。そのため、まず眉のバランスを確認してから、カットする必要がある部分だけ整えましょう。

できれば眉メイクをしてからカットする方が良いです。

左右の眉の形を揃える

左右の眉がアンバランスに見える原因は、眉頭の形や眉頭から眉山の長さ、角度、眉尻の長さが左右で違うことです。このポイントを押さえることで、多少左右の筋肉の動きに差があっても、バランスが良く見えます。

まずは眉頭の始まり、眉山、眉尻の終点がどの位置に来るのが黄金バランスなのかを解説します。

眉尻は、小鼻から目尻を繋げた延長線上までの長さに留めます。眉尻から髪の生え際までの間隔が広い方は、特に眉尻の長さが足りないと顔が大きく見えるので注意しましょう。

眉山の1番高くなる箇所は、黒目の外側のラインの延長線上が目安です。この眉山の位置が内に寄り過ぎても、外側に寄り過ぎても、バランスが悪くなるので、目安の位置を覚えましょう。

眉頭の始まりは、上のラインは小鼻の付け根の延長線上、下のラインは目頭の延長線上を目安に描き始めます。

眉の高さを左右で合わせる

眉の高さは、左右の形を見てどちらの高さに合わせるか判断します。目と眉の間隔が狭い方は上に足して合わせます。

目と眉の間隔が広い方は下に足して合わせます。こうすることで、眉の高さを左右で合わせていきます。

筆者の場合は、目と眉の間隔は狭すぎず広すぎずですが、額の面積が広すぎるので、上の眉を描き足すとバランスが良くなります。

使用したのはshu uemura ハードフォーミュラです。

いかがでしたか？人の顔は左右対称な訳ではないので、必ず正確に合わせることは難しいですが、左右の眉のバランスを合わせるだけでも整った感を出せます。

この記事で紹介したポイントを押さえて、自分の眉を分析してみてくださいね。