とちぎテレビ とちぎテレビキャスターが、栃木県内の様々な話題を自ら取材する「キャスターがゆく！」。今回は飯島誠キャスターが、この春新たな船出をした新社会人にスポットをあてました。県内最大手のバス会社、関東自動車に入社した３人のバスガイドを追う、その後編です。 六本木咲来さん、安島心優さん、塚原颯花さんの新人バスガイド３人。バスガイドは乗客への案内を、先輩がずっと引き継いで