とちぎテレビ

とちぎテレビキャスターが、栃木県内の様々な話題を自ら取材する「キャスターがゆく！」。今回は飯島誠キャスターが、この春新たな船出をした新社会人にスポットをあてました。県内最大手のバス会社、関東自動車に入社した３人のバスガイドを追う、その後編です。

六本木咲来さん、安島心優さん、塚原颯花さんの新人バスガイド３人。バスガイドは乗客への案内を、先輩がずっと引き継いできたテキストを使って行います。

バスガイドは、膨大な資料を暗記しなければなりません。３人はこの日、テキストを暗記してその都度、指導する三橋純子さんにテストしてもらいます。

…３人のうち六本木さんが２人から離れていきます。実は六本木さん、暗記が大の苦手。安島さん、塚原さんはたどたどしくではありますが暗記をこなしていきます。六本木さんはなかなかテストまでたどり着きません。

（指導する先輩バスガイド、三橋純子さん）「六本木さんは自分で苦しんでいると思う。どうしたら覚えられるんだろう、周りの２人はどんどん進んでいます。暗記は２～３日で忘れてしまうんです。しかし勉強の仕方を習得してほしいと思ってやっています」

（六本木咲来さん）「私は書くタイプです。今はまさに『壁』ですね」

５月１６日、客に向けて本格的な初の乗務。早くもその日が来ました。担当は六本木さん。朝５時にはすでに営業所に来ていました。先輩の篠崎友香さんがついていますが、案内の担当部分は一人で行います。

行き先は千葉、ツアー客は３５人。名前の「ろっぽんぎ」で客の心をつかんだのですが、その後は言葉に詰まる、資料に目をやる。どうしてもぎこちなくなります。

（六本木咲来さん）「話すことがなくなってしまいました」）

その時でした。六本木さん、「しょうじょうじのたぬきばやし」の歌を歌いだしたのです。車内は拍手に包まれました。

（ツアー参加客）

「やりとりはちょっとたどたどしいかなって思うんですけど、言葉言葉とても大事にしているなっていうのが伝わってきます」

「やるぞっていうような気持ちを感じて、自分の社会人最初の頃を思い出します」

六本木さん、休む暇なく精一杯務めました。

（六本木さん最後の挨拶）「きょうの思い出を大切にしまいまして、今後のガイド業務、精進してまいりたいと思います。皆さんお身体にお気をつけてお過ごしください」

（六本木咲来さん）「いろんな世代の方が乗っていらっしゃるのをきょう改めて実感しました。言葉選びの難しさを実感し、ガイド業、精進して頑張りたいと思います」

（塚原颯花さん）「実習の時にあいさつすらも人前でできなくて、難しいなって思います」

※初乗務では涙は見せなかったそうです

（安島心優さん）「自分の足らなさを実感したといいますか…好奇心とついていく力を持ち続けて、精一杯サービスできるようなバスガイドになりたいです」

これから経験をいっぱい積んで、お客さんも自分自身も納得のガイドができるようになるために。