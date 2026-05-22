21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と齊藤明雄氏が、ヤクルト・長岡秀樹について言及した。長岡は0−0の初回無死走者なしの第1打席、巨人先発・田中将大が1ボール1ストライクから投じた3球目のカットボールをライト前に弾き返す安打で出塁すると、2−0の3回二死三塁の第2打席、田中が2ボール2ストライクから投じた5球目のスプリットを左中間を破る適時二塁打。この日は、2安打1打点の