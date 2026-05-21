ガンバ大阪がACL2優勝 PHOTO:Getty Images ガンバ大阪が5月16日、サウジアラビアのリヤドで行われたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝で地元サウジアラビアのアルナスルを1-0で破って優勝。 アジアでは2008年に前身のACLで優勝して以来のタイトル獲得で、来季2026/27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）本戦出場をかけたプレーオフ出場権を手にした。優勝賞金は250万USドル