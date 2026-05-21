ＳＨＩＦＴが反発している。２０日の取引終了後に、神奈川県相模原市のコールセンター運営業務を受託したと発表しており、好材料視されている。 今回の運営業務受託では、ＡＩを活用した次世代型コールセンターを構築・運営することで、市民サービスの向上と職員の生産性向上を図る。期間は２６年４月から３１年９月までの約５年間で、準備期間を経て２６年１０月に次世代型コールセン