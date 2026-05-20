新エントリーグレード登場！BMWジャパンは2026年5月13日、プレミアムコンパクトSUV「X1」のラインナップに、新たに48Vマイルドハイブリッド搭載の「X1 sDrive20i」を追加し発売しました。なお、納車は2026年6月以降が予定されています。BMWのX1は、武骨なSUVとは明確な一線を画し、オンロード走行性能を高めたSAV（スポーツ・アクティビティ・ビークル）という革新的なコンセプトを持つモデルです。現行型（U11型）となる第3世