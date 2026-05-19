定番アイテムの「Tシャツ」ですが、年齢を重ねるにつれて「手抜きに見える」「体型カバーが難しい」という悩みも。そんな「Tシャツ似合わない問題」を解決する選び方のポイントを、インスタグラムで少数精鋭のアイテムで楽しむ大人ファッションを発信する、パタンナーのおとさん（現在40代）が紹介します。高見え＆スタイルアップがかなう、おすすめの着こなしもぜひ参考に。選び方のポイント1：ロゴやプリント入りがおすすめTシャ