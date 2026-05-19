【DMM通販：「プレミアホビー商品抽選販売」】 抽選期間：5月19日15時～5月25日15時 当選発表：5月27日から4日以内 DMM通販にて、プラモデルやトイガンなどを対象にした「プレミアホビー商品抽選販売」を実施している。抽選期間は5月25日15時まで。当選発表は5月27日から4日以内に行なわれる。 今回の抽選販売では、「MG 1/100 νガンダム ver.Ka」「MG 1/10