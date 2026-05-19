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【「スター・ウォーズ」ライトセーバー（5種）】 6月 発売予定 価格：各6,600円 【Infinity Action Xシリーズフィギュア（5種）】 6月 発売予定 価格：各5,500円 童友社は、中国メーカー「ZD toys」より映画「スター・ウォーズ」シリーズに登場するライトセーバӦ