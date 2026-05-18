見せてもらおうか、ラスベガスの、世界最高のサンドイッチとやらを。▲これが噂の世界最高のホットサンドイッチだ！店の外壁を飾る大きな赤い電光文字が目に飛び込んでくる。「EARL OF SANDWICH」アール・オブ・サンドウィッチ、そしてその右隣には「THE WORLD’S GREATEST HOT SANDWICH（世界最高のホットサンドイッチ）」というキャッチコピーが誇らしげに掲げられている。強気だ。とことん強気だ。▲ベスト オブ ベストと強調し