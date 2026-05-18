CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年5月17日、海南商業航天発射場から「長征8号」ロケットを打ち上げ、搭載していた通信衛星18機を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征8号（千帆 第9グループ）・ロケット：長征8号（Long March 8）・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月17日 23時42分・発射場：海南商業航天発射場（中国）・ペイロード：千帆（Qianfan / SpaceSail）第9グル