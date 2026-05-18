CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年5月17日、海南商業航天発射場から「長征8号」ロケットを打ち上げ、搭載していた通信衛星18機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征8号（千帆 第9グループ）

・ロケット：長征8号（Long March 8）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月17日 23時42分

・発射場：海南商業航天発射場（中国）

・ペイロード：千帆（Qianfan / SpaceSail）第9グループ 18機

今回投入された「千帆」は、上海スペースセイル科技（Shanghai Spacesail Technologies）が運用する低軌道通信衛星コンステレーションで、「SpaceSail」とも呼ばれています。2024年8月の初打ち上げから数えて9回目の打ち上げとなり、累計で162機が軌道上に投入されたことになります。千帆は、2027年までに1296機の初期ネットワーク構築を目指し、最終的には1万5000機規模への拡大が予定されています。

5月12日には、太原衛星発射センターから長征6号改によって「千帆極軌09組」衛星が打ち上げられました。この打ち上げは千帆の第8グループにあたり、18機が軌道へ投入されています。また、5月24日にも長征8号による千帆の追加打ち上げが見込まれており、同コンステレーションの構築は急速に進められています。

関連画像・映像

【▲ 海南商業航天発射場から打ち上げられた「長征8号」ロケット。通信衛星コンステレーション「千帆」第9グループの衛星を搭載している（Credit: CASC / 楊冠宇）】

【▲ 海南商業航天発射場で輸送中の「長征8号」ロケット（Credit: CASC / 張梓軒）】

【▲ 海南商業航天発射場の発射台に設置された「長征8号」ロケット（Credit: CASC / 張梓軒）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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