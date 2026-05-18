中国が「長征8号」を打ち上げ 通信衛星コンステレーション「千帆」18機を軌道投入
CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年5月17日、海南商業航天発射場から「長征8号」ロケットを打ち上げ、搭載していた通信衛星18機を所定の軌道へ投入しました。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：長征8号（千帆 第9グループ）
・ロケット：長征8号（Long March 8）
・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月17日 23時42分
・発射場：海南商業航天発射場（中国）
・ペイロード：千帆（Qianfan / SpaceSail）第9グループ 18機
今回投入された「千帆」は、上海スペースセイル科技（Shanghai Spacesail Technologies）が運用する低軌道通信衛星コンステレーションで、「SpaceSail」とも呼ばれています。2024年8月の初打ち上げから数えて9回目の打ち上げとなり、累計で162機が軌道上に投入されたことになります。千帆は、2027年までに1296機の初期ネットワーク構築を目指し、最終的には1万5000機規模への拡大が予定されています。
5月12日には、太原衛星発射センターから長征6号改によって「千帆極軌09組」衛星が打ち上げられました。この打ち上げは千帆の第8グループにあたり、18機が軌道へ投入されています。また、5月24日にも長征8号による千帆の追加打ち上げが見込まれており、同コンステレーションの構築は急速に進められています。
関連画像・映像
文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
関連記事ロケット打ち上げ情報世界の主要ロケット一覧世界のロケット打ち上げ推移（1957〜2025）中国が「長征8号」を打ち上げ 通信衛星コンステレーション「千帆」18機を軌道投入参考文献・出典CASC - 長八火箭成功発射千帆星座第9批組網衛星CALT（火箭院） - 長八火箭成功発射千帆星座第九批組網衛星新華社 - 我国成功发射千帆星座第9批组网卫星央視（CCTV） - 千帆星座第九批組網衛星発射成功人民網 - 我国成功发射千帆星座第9批组网卫星Long March 8 | SpaceSail Polar Group #9