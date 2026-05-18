シンガー・ソングライターのaikoが、自身のXを更新し、ライブ会場で起きた出来事について言及した。【写真】「見えなさすぎてびっくり」50歳を迎えたaikoの“誕生日ショット”発端となったのは、ファンによるX投稿。投稿では、16日に行われた全国ツアー『Love Like Pop vol.25』北海道・函館市民会館での公演中、高齢の観客が床に倒れ込み、周囲の観客がすぐに駆け寄ったことや、スタッフがその後何度も様子を見に来ていたこと