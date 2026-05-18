©︎ELOV-LabelNEWSが、デジタルシングル「KMK」（読み：ケーエムケー）を本日5月18日（月）より配信スタートした。今作は楽曲タイトルにメンバー3人の苗字のイニシャルを並べ、25周年への始まりを告げる形でリリースされたもの。“ハイパーポップ”をサウンド面のテーマに据え、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンとなっている。また、リリースにあたりダウンロードキャンペーンもスタートした。対象の音楽配信