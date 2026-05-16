菅田将暉が、2026年6月24日に映像商品『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』をリリースすることを発表した。今作には、2026年1月に開催された東京ガーデンシアターでのワンマンライブの模様が収録されている。ライブ本編は、1月14日に発売したEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」、「虹」、「まちがいさがし」などのヒット曲を織り交ぜた全17曲で構成されており、このライブでしか見