「今日は母の日。ここにいるってことは、みんな親不孝（笑）」5月10日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで、約7000人の客を大爆笑させたのは、Mr.Children（ミスチル）のボーカル・桜井和寿だ。「現在、ミスチルは3月25日に発売された22枚めのオリジナルアルバム『産声』を引っさげ、6月28日まで続くツアー『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”』で全国をまわっています。5月10日は母の日だったため、観客の