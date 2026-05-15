15日（金）、大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ ファイナル GAME1が行われ、横浜アリーナにてサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦した。 サントリーと大阪Ｂは、両チーム共に連日勝利でチャンピオンシップ セミファイナルを突破し、ファイナル進出を決めている。今季のSVリーグ男子レギュラーシーズンでは、サントリーが3勝1敗と勝ち越している